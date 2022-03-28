Yenimahalle'de Dünya Tiyatro Günü'nde festivale yoğun ilgi

Şubat ayında startını verdiği Tiyatro Festivali ile binlerce izleyiciyi usta oyuncular ile buluşturan Yenimahalle Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başkent sakinlerine muhteşem bir oyunla tiyatro keyfi yaşattı. “Kalpten Kalbe” adlı tiyatro oyununa tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festival dahilinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyuna Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Azize Yaşar ve çok sayıda izleyici katıldı.

Dans ve komedi aynı sahnede buluştu

Usta oyuncular Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un sahne aldığı tek perdelik müzikli komedi türündeki “Kalpten Kalbe” oyunu, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Üç farklı bölümden oluşan, üç farklı kadın ve erkek karakterin yer aldığı kalpten kalbe adlı oyunun birinci bölümünde hayatlarında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ancak birbirlerini tanıdıktan sonra bekledikleri aşkla tanışan çiftin hikayesi seyirciye başarıyla aktarıldı. Oyunun ikinci bölümünde de birçok kez boşanmaya çalışan ancak bir türlü başaramayan Leyla ve Tarık çiftinin yaşadığı zorluklar sahneye yansıdı.

Yapımcılığını Epizot Görsel Sanatların üstlendiği, Peter Quilter'in yazdığı, Serkan Budak'ın yönettiği ve müzik editörlüğünü Metin Özülkü'nün yaptığı “Kalpten Kalbe” oyunu, yaşanan hikayeleri şarkılar ve dans gösterileri eşliğinde seyirciye ustalıkla yansıtmayı başardı.

“Sanata ve sanatçıya desteğimizi sürdüreceğiz”

Yenimahalle'de sanata ve sanatçıya desteğin her zaman sürdürüleceğini aktaran Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak Tiyatro Festivalimiz devam ediyor. Dünya Tiyatro Günü'nde böylesine değerli bir tiyatro grubunu ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Tiyatro sanatına gönül vermiş ve aramızdan ayrılan sanatçılarımızı da rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de sanata ve sanatçıya sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.