Yenimahalle'de “Engel Değil Sevgi ve Sanat”

Engelli dernekleri ve engelli yaşamda öne çıkan zorlukların giderilmesi için emek veren birçok gönüllü aktivistin Yenimahalle Belediyesi iş birliği ile düzenlediği “Engel Değil Sevgi ve Sanat” etkinliği, 200'e yakın ilçe sakinin katılımıyla İlkadım Salonu'nda gerçekleştirildi. Göreve geldiği günden beri engelsiz yaşam için çalıştıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğim gün ne yazık ki engelli vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir proje devralmadım. İlk yaptığımız iş Engelliler Birimini kurmak oldu. Onların eğitim, sağlık, yaşam durumları ile ilgili maddi ve manevi olarak yetki sınırlarımız çerçevesinde destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın tümünün ne olursa olsun eşit olarak hizmete ulaşma hakkının olduğunun bilincinde olarak onların ve ailelerin kullanabileceği, fayda sağlayacak merkezler inşa ediyoruz, hizmet veriyoruz” dedi.

Başkan Yaşar'dan Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi

Yenimahalle Belediyesi olarak eşit yurttaşlık bilinciyle hizmet verdiklerinin altını çizen Yaşar, “Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm birimlerimizce seferber olmuş durumdayız. İmar planlarından parklara, binalara, belediyenin bünyesinde olan tüm yapılara engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde inşa edilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptık. Ayrıca yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Yakacık bölgesinde bütün planları ve projeleri tamamlanmış bir Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelini atacak, kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bütün engellilerin ve ailelerinin faydalanabileceği, çocuklarını güvenle bırakarak günlük işlerini yapabilecekleri, çocuklarımızın spor yapacağı ve eğitim alabileceği bu merkez, sadece Yenimahalle'ye değil tüm Türkiye'ye örnek olacak bir yaşam merkezi olacak” şeklinde konuştu.