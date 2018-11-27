Yenimahalle'de engelleri aşan kulaçlar

Geleneksel Engelliler Arası Yüzme Yarışması düzenlendi.

Görme, işitme, bedensel ve mental olmak üzere tüm engelli gruplarından gençlerin ve çocukların oluşturduğu 40 amatör ve profesyonel engelli yüzücü, 25 metre serbest yüzme yarışında kıyasıya rekabet etti. Müsabaka alanına Türk bayrağıyla gelerek havuzun etrafında tur atan engel tanımayan sporcular, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından gruplar halinde yarış için yerlerini aldı. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler ve sporcuların aileleri yarış esnasında alkışlar ve tezahüratlarla özel yüzücülere büyük destek verdi.

Madalyalar sahiplerini buldu

Yarışmadaki performanslarıyla seyircilerden yoğun alkış alan sporcuların tümü madalya kazandı. Ödüllerini alan sporcular büyük heyecan yaşadı. Hazırlanan projelerle Yenimahalle Belediyesi'nin engelsiz yaşama tam destek verdiğini belirten yetkililer, “Böylesine anlamlı ve özel bir günde geleneksel olarak düzenlediğimiz Engelliler Arası Yüzme Yarışması aracılığı ile engelli bireylerimizin başarılarına katkı sunuyoruz. Başta onlara her anlamda destek olan ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Engel tanımayan sporcularımızın bu yaşadığı mutluluğu görmek yapmış olduğumuz projelerin verimliliğini bizlere kanıtlıyor” dedi.

Sporcuların tümü şampiyon

Yarışma sonrasında engelleri ortadan kaldıran sporcular, kazandıkları madalyalar eşliğinde aileleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca ilk üçe giren başarılı yüzücüler, ödüllerini 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak etkinlikler kapsamında düzenlenen törenle alacak.