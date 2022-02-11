Yenimahalle'de festival tam gaz

Yenimahalle Belediyesi, düzenlediği Tiyatro Festivali'nde ilçe sakinlerini birbirinden ünlü sanatçılarla ve tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Tiyatro Festivali'nin açılışını “Ömrümün Sonuna Kadar” adlı oyunla yapan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Neslihan Arslan, Salih Bademci ve Nurhan Özenen'in rol aldığı “Fanatik” isimli oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyuna, ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşi Azize Yaşar ile katılırken, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da tek perdelik oyunu Yenimahallelilerle seyretti.

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun sonrasında usta oyunculara çiçek vererek teşekkür eden Başkan Yaşar, “Tiyatro, insan için çok önemli bir sanat dalıdır. Yenimahalle'de sanatı, kültürü ve müziği yaşatmaya çalışıyoruz. Şubat ve mart ayları boyunca ilçe sakinlerimiz tiyatroya doyacak” dedi.