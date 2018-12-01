Yenimahalle'de Halk Oyunları Yarışması nefes kesti

Yenimahalle Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğinde düzenlenen “Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası”, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

“Türkiye'nin Renkleri Yenimahalle'de” adı altında düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada Geleneksel Düzenlemesiz ve Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası olmak üzere 2 kategoride takımlar, şampiyonluk için yarıştı. Yarışmaya Türkiye'nin 25 ilinden oyuncuların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dansçılar da katıldı.

“Halk oyunları bizim özümüzdür”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun da izlediği şampiyonaya, Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuklara hitap eden Başkan Yaşar, “Halk oyunları bizim özümüzdür. Bizi biz yapan değerlerdir. Biz halk oyunlarıyla evlendik, halk oyunlarıyla kına gecesi yaptık, törenler gerçekleştirdik. Halk oyunlarıyla bugüne kadar Cumhuriyetin birliğini, beraberliğini koruduk. Doğu'nun barı da, Karadeniz'in horonu da, Ege'nin zeybeği de, İç Anadolu'nun kırık havası da bizim. Bir millet kültürüne sahip çıkamazsa o milletin geleceği de aydınlık olmaz. Bizler Cumhuriyeti kuran ve bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gideceğiz. Biz Yenimahalle'de gelenek ve göreneklerimize, ilime ve bilime hep birlikte sahip çıkacağız. Geleceğe umutla bakabilecek nesiller yetiştireceğiz. Bu etkinlikle sizleri Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de ağırlamaktan onur duyuyorum. Takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Başkanı Suat Aksu, Başkan Yaşar'a teşekkür plaketi takdim etti.