Yenimahalle'de hizmet içi eğitim seminerleri başladı

Yenimahalle Belediyesi'nin 2022 Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlediği eğitim seminerlerinin ilk ayağı belediye meclis salonunda gerçekleşti.

10 gün sürecek olan seminerlerin birinci gününde belediye bürokratlarına “Etkin Liderlik ve Yöneticilik” konusu anlatıldı. Seminere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, birim müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil'in katılımcılara başarılı bir yönetici olabilmek için yapılması gerekenleri anlattığı seminer sonunda Yaşar ve katılımcılara sertifika verildi.

“Heyecanınız yoksa başarılı olmanız imkansız”

Seminer öncesi konuşan ve liderliğin belirli vasıflarının olduğunun belirten Yaşar, “Bu programın hepinize katkı sağlamasını diliyorum. Liderlik yani yöneticilik kolay olmuyor. Lider olmak için çok çalışmalı ve daima yol gösterici olmanız lazım. Eğer heyecanınız yoksa o işte başarılı olmanız imkansız. Sizlere her zaman söylüyorum yaptığınız işi sevmiyorsanız başarılı olma şansınız yok. Belediyeye gelen bir vatandaş, güler yüzle binadan ayrılabiliyorsa Yenimahalle Belediyesi başarılıdır. Sorunu çözmek için çaba sarf etmelisiniz. Çözülmüyorsa da vatandaşa neden çözülemediğini ayrıntılı bir şekilde anlatmalısınız. Yenimahalle Belediyesi bugün Türkiye'de konuşulan bir belediye ise bunu bugüne kadar yaptığımız başarılı hizmetlere borçluyuz” dedi.

Seminerler, Zabıta Mevzuatı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Gelişim eğitimleriyle devam edecek.