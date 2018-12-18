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Yenimahalle'de Kızıldereli Rüzgârı

Yenimahalle Belediyesi, 9.

Şefika Kutluer Festivali kapsamında birbirinden değerli uluslararası sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.


Festival çerçevesinde Kızıldereli Lakota Kabilesi'nin kültürel elçisi olan hikâye anlatıcısı, çember dansçısı, flüt çalan oyuncu Kevin Locke ve dansçıları Amerika Birleşik Devletleri Güney Dakota'daki Standing Rock Reservation'dan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne geldi.


“Kızılderili Mistik Müzik ve Dans Gösterisi” adlı etkinlik öncesi, dünya arkeolojik tarih anlayışını değiştiren son yılların en önemli bulgusu “Göbeklitepe" hakkında Gazete Yazarı ve Şamanizm Araştırmacısı Arkeolog Sergen Çirkin, sunum yaptı. Sunumunda dünyanın bilinen en eski anıt tapınakları; Göbeklitepe'den bahseden Sergen Çirkin, “Bu gizemli yapılar kimler tarafından ve nasıl inşa edildi? Ne amaçla kullanıldı? Tapınakların başka merkezlerde kardeşleri var mı?" gibi sorularla katılımcıları aydınlattı.



Doğa dostu dans


Sunumun ardından sahneye çıkan Kevin Locke ve dansçıları Patricia Locke, Ria Thundercloud ve Charles Denny kızılderelilerin doğa dostu yaklaşımlarını müzik ve danslar ile yansıtan spiritüel bir gösteri gerçekleştirdi.

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