Yenimahalle'de larva mücadelesi

Yenimahalle'de bulunan sulak ve sazlık alanlar başta olmak üzere her türlü su birikintisinin oluştuğu alanların çevresinde sinek, haşere ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek amacıyla ilaçlama faaliyetlerini yürüten ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor.

İlçenin tümünde ilaçlama çalışması

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında ilçe sakinlerinin sinek ve haşere sorunu yaşamaması için larva mücadelesini de beraberinde yürütüyor. İlaçlama işlemlerine Turgut Özal Mahallesi, Yakacık ve Susuz gibi boş alanların ve sulak alanların yoğun olduğu bölgelerden start veren ekipler, her gün düzenli olarak temizlik çalışmalarını yürütüyor.

“Halk sağlığı için çalışmaya devam”

Yenimahalle'de vatandaşın sağlığı için temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek ve haşere sorununun önüne geçmek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Boş alanlarda ve sinek oluşma tehlikesi olan sulak alanlarda çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız çöplerini atarken dikkatli olmalı, çöplerin poşetlenmiş olarak konteynerlerin içine bırakılmasına özen göstermelidir” dedi.