Yenimahalle'de okuma yazma seferberliği sürüyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından 2009 yılında ilki Avcılar Mahallesi'nde açılan ve bugün sayısı 9'a ulaşan okuma yazma kurslarında eğitimler aralıksız devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Avcılar Mahallesi'nde 2009 yılında ilki açılan ve bugün sayısı 9'a ulaşan okuma yazma kurslarında eğitimler aralıksız devam ediyor. Yanlarında okuma yazma bilen biri olmadan sokağa çıkamayan, hastaneye gidemeyen bin 200 vatandaş Yenimahalle Belediyesinin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma yazma kurslarından mezun olup hayatlarında yeni bir başlangıç yaparken, 300 kursiyer de eğitime devam ediyor.

Meydan Kurs Merkezi'nde okuma yazma dersliğini ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kursiyerlerle sohbet ederek, “Okumanın yaşı yok. Hepinizi cesaretiniz ve çabanız için tebrik ediyorum” dedi. Yenimahalle Belediyesinin eğitim-öğretime her zaman destek verdiğini söyleyen Yaşar, “Eğitim çok önemli. Başımıza ne geliyorsa cehaletten geliyor. Sizler çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememişsiniz. Biz de sizlere Yenimahalle'de bir kapı açtık. Cesaretiniz ve çabanız için hepinizi tebrik ediyorum. Sizler okumanın yaşının olmadığının en güzel kanıtısınız. Ülkemizin aydınlık yarınları için toplumdaki okuma yazma oranının el birliğiyle yükseltilmesi gerekiyor. Biz ilçemizde gereken çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.