Yenimahalle'de personele ‘Strateji Planı' anlatıldı

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama eğitimine Yenimahalle Belediyesi personeli ve belediyede görevli kalite kontrol temsilcileri katıldı.

Eğitim Danışmanı Yavuz Kahraman tarafından verilen seminerde; strateji planının ne olduğu ve nasıl hazırlandığı, mevcut planın değerlendirilmesi ve yasal yükümlülükler ile mevzuat analizi konusunda personele detaylı bilgiler verildi.

Strateji planlamasının geleceği bugünden görebilmeyi ifade ettiğini belirten Kahraman, “Strateji planı hazırlanırken aklın bütün unsurlarını kullanarak önümüzdeki 5-10 yıl içindeki çalışmaları adım adım ortaya koyarız. Hedefe ulaşılmasında ve başarının yakalanmasında tüm birimlerin kendi amaçlarını ortaya koymaları önemlidir. Kapsamlı ve doğru hazırlanmış bir strateji planı, kaynakların doğru ve akılcı kullanılmasını da sağlamaktadır. Sağlıklı planlama içinse vizyonumuzun çok iyi tespit edilmesi gereklidir” diye konuştu.