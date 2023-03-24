Yenimahalle'de Ramazan dayanışması

Yenimahalle Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla Yenimahalle esnafı ve bağışçıların yardımlarıyla kurduğu Derman Market, ilçe sakinlerine Ramazan'da da destek olmaya devam ediyor.

Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde hizmet veren Derman Market'te Ramazan'da 30 bin aileye 600 Türk lirası değerindeki gıda kartları dağıtılmaya başlandı. Göreve geldiği günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Derman Market projesi ile belediye, esnaf ve yardımsever vatandaşlarımızı ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile buluşturduk. Yardımlaşma, dayanışma hem bizim kültürümüzün hem de inancımızın temelini oluşturur. Özellikle Ramazan ayı içinde Yenimahalleli ailelerimize katkıda bulunmak, onları bu ekonomik koşullarda desteklemek bize mutluluk veriyor. İnşallah bu mübarek ayı da dayanışarak en güzel şekilde geçireceğiz” dedi.

30 bin aile ihtiyaçlarını gideriyor

Yenimahalle'de dayanışmayı ve ilçe sakinleri arasında paylaşmayı artırmak amacıyla 2 yıl önce hizmete açılan Derman Market'te 3 bin aile ihtiyaçlarını gideriyor. Derman Market, günlük ortalama yüz ihtiyaç sahibi aileye temizlik, gıda, giyim ve ayakkabı gibi 100 çeşit ürünü temin etme şansı sunuyor. Ekonomik sıkıntı çeken ve belediye ekipleri tarafından tespit edilen aileler, kartlarına yüklenen puanlarla 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabiliyor. Derman Market'e kaydı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar ile Yenimahalle'ye yerleşen depremzede ailelere ise Ramazan ayı dolayısıyla 600'er liralık market alışveriş kartı dağıtımı devam ediyor. Aileler Ramazan kartları ile ilgili marketten ihtiyacı olan ürünleri almaya başladılar.