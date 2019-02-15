Yenimahalle'de unutulmaz Sevgililer Günü

Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü en anlamlı şekilde kutladı. Düzenlenen programda her yaş grubundan engelliler gönüllerince eğlendi.

Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen programla engelli vatandaşlara ev sahipliği yaptı. “Sevgi Engel Tanımaz” isimli programda engelli bireyler Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte doyasıya eğlendi. İlk Adım Düğün Salonu'ndaki etkinlikte, engelliler Sevgililer Günü pastası da kestiler. Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Türkiye'nin sevgiyle yaşamasını temenni ederek, “Bugün Sevgililer Günü. Tüm sevgililerin, tüm sevdiklerinizin ömürlerinin ömür boyu mutlu olmalarını, ömür boyu sevgi içinde birbirinize yaklaşmanızı, ülkemizin sevgiyle idare edilmesini, bu ülkede herkesin sevgiyle, mutlulukla yaşamasını yürekten diliyorum” dedi.

10 yıl önce Yenimahalle Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Yaşar, “Geldiğimizde Yenimahalle Belediyesinde engelliler adına herhangi bir çalışma yoktu. Sadece bazı özel günlerde ufak etkinlikler yapılıyordu. Göreve başlar başlamaz ilk işlerimizden bir tanesi engelliler adına çalışmalar yürütmek oldu. İlk olarak Türkiye'de hiçbir belediyede olmayan Engelliler Birimi'ni kurduk. Başına da sizlerin derdinden daha iyi anlayacağını düşündüğümüz için engelli bir arkadaşımızı getirdik. Hemen çalışmalara başladık. İlk olarak Yenimahalle'de ne kadar vatandaşımızın engelli olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

“Herkes mutlu olsun istedik”

Engellilere acıyarak bakmak yerine onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Yaşar, “Engellilere acıyarak bakmadık, onların dertlerini anlamaya çalıştık. Onlara abilik, kardeşlik yapmaya çalıştım. Ne zaman engelli olacağımızı Allah'tan başka kimse bilemez. Hepimiz birer potansiyel engelli adayıyız. Engelli vatandaş ile normal bireyin arasında hiçbir fark yoktur” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadar ne söz verdiysem tutmuş olmanın rahatlığıyla karşınıza geçtim” diyen Yaşar, “Eğer nasip olur seçilirsem bundan önce olduğum gibi bundan sonra sizler için çok çalışacağım. Bakın şimdi engelliler için yaptığımız kreş ve gündüz bakımevimiz tamamlanmak üzere. Yeni dönemde de Batıkent'te bir Engelli Yaşam Merkezi'ni yapacağız. Burada engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, onlara eğitimler vereceğiz” dedi.