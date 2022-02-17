Yenimahalle'de yatırımlar masaya yatırıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ve Hüseyin Boran'la birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'nün yeni yatırım, proje ve çalışmalarını değerlendirdi.

Başkanlık makamında yapılan değerlendirme toplantısında 2021 yılında yapılan çalışmaları anlatan Fen İşleri Müdürlüğü bürokratları, devam eden projeleri ve 2022 yılında yapımına başlayacak olan dev projeleri masaya yatırdı. Ata Mahallesi Havuz ve Spor Tesisleri, Pir Sultan Abdal Cemevi, Macun Mahallesi Camii, Memlik Köy Konağı, Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi, Uğur Mumcu Kurs Merkezi inşaatları hızla devam ederken, Yenimahalle için yeni yatırımlar da gün yüzüne çıktı.

Birçok proje 2022 yılı içerisinde başlayacak

Çalışmaları sunum üzerinden tek tek değerlendiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İlkyerleşim Mahallesi'ne Yaşlı Yaşam ve Alzheimer Merkezi, Turgut Özal Mahallesi'ne Cumhuriyet Akademisi, Şentepe Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı, Memlik Mahallesi Abalı Baba Türbesi restorasyonu, Susuz ve Aşağı Yahyalar Kültür Merkezleri ile Susuz, Barış, 25 Mart, Mehmet Akif Ersoy ve Şentepe Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarının 2022 yılı içerisinde başlayacağını müjdeledi.

2021 yılında 101 bin 684 metrekare yol açımı yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı çalışma programı kapsamında toplam 132 bin metrekare yeni yol açımı ve 374 bin metrekare alanın düzenlenmesini hedefliyor. 2021 yılında 74 bin 299 ton asfalt serimi yapan ekipler, 2022 yılında toplam 100 bin 700 ton asfalt serimi yapacak. Öte yandan 2022 yılında toplam 60 bin metre bordür, 44 bin 350 metrekare tretuvar, 77 bin 600 metreküp malzemeli bakım, 363 bin 650 metreküp hafriyat alımı, 5 bin 700 metreküp beton, 60 bin metre bordür, 44 bin 350 metrekare kilit taşı üretimi yapılması hedefleniyor.