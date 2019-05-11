Yenimahalle'den Engelliler Haftası'na özel sergi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ortopedi Engellisi Tuğçe Sine'nin (29) Engelliler Haftası dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda açtığı “Tuğçe Sine'nin Çizimleri” adlı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen sergide açılış kurdelesini kesen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ortopedi Engellisi Tuğçe Sine'yi tebrik ederek, “Bugün burada engelli kardeşimizin azmini, çabasını ve başarısına şahitlik ediyoruz. Tuğçe bize engelinin hayallerinin önüne geçemediğini gösterdi. Eğer bir şeyi çok istersek buna hiçbir şey engel olamaz. Başarı içimizde. Engelli dostu bir belediye başkanı olarak bu sergiye katılmaktan gurur duydum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sine'nin 85 eserinin bulunduğu sergiyi gezen Yaşar, Tuğçe Sine'ye çiçek takdim etti ve resimleri çok beğendiğini dile getirdi.

Başkan Yaşar'ın sergiye gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadığını dile getiren Sine de Başkan Yaşar'a teşekkür ederek, 11 yaşından beri resim yaptığını, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediğini söyledi.

Ortopedi engellisi ve epilepsi hastası olduğunu belirten Sine, “Hastalığımı 11 yaşında fark ettim. O gün bugündür resim çiziyorum. Resim çizmek benim için bambaşka bir duygu. Yazı yazarken zorlanıyorum, elim acıyor. Ama resim yaparken acı çekmiyorum. Bugün ben kendimi bu kadar geliştirebildiysem bu annem sayesindedir. Annem hep yanımdaydı. Ailem hep destekçim oldu. Hafta sonu Anneler Günü şimdiden annemin Anneler Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

"Asla çocuğunuzu engelli görmeyin”

Kızına sarılan Anne Hülya Sine ise engelli çocuğu olan annelere şöyle seslendi:

"Asla çocuğunuzu engelli görmeyin. Engelli görürseniz çocuğunuz ilerleyemez, istediği şeyi başaramaz. Ben evladımın her zaman yanındayım. Engel vücutta değildir, asıl engel kalptedir. Kalplerimize engel vurmayalım."

Açılışa Başkan Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ünlü Ressam Hikmet Çetinkaya, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuğçe'nin resimlerini görmek isteyen vatandaşlar 10-16 Mayıs (Engelliler Haftası) tarihleri arasında sergiyi gezebilecek.