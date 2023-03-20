Yenimahalle'den hayat kurtaracak adım

Bu çerçevede eğitime tabi tutulan toplam 54 kişilik yeni kadro, AFAD'dan alınacak akreditasyonun ardından profesyonel olarak ülke genelindeki tüm arama kurtarma çalışmalarında görev alabilecek.

Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerinde Sivil Savunma Uzmanı Zübeyit Yücel, Yenimahalle Arama Kurtarma Timi personeline; doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, ilk yardım, yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde arama kurtarma, tahliye, kıymetli evrakların korunması ve aile bireylerinde can kaybının önlenmesi gibi birçok konuda bilgi verdi. Eğitimin sonunda personele, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına akreditasyon başvurusu yapılacağının bilgisi verildi.

"Tedbir hayat kurtarır"

Yenimahalle'de afet bilinci oluşturmak üzere çalışmaların arttırıldığını ancak bunun yeterli olmadığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Belli bir yol aldık ama henüz Avrupa standartlarına kavuşmuş değiliz. Apartman yöneticileri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de el ele verip önlem almalıyız” dedi.

Başkan Yaşar'a teşekkür

Seminerlerin hayati önem taşıdığını dile getiren Sivil Savunma Uzmanı Zübeyit Yücel, "Türkiye 1'inci derece deprem bölgesi bundan kaynaklı 1999 yılında kurduğumuz YENAR'ı her zaman destekleyen ve tüm imkanlarını çalışmalarımız için seferber eden sayın başkanımız Fethi Yaşar'a ekibimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.