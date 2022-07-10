Yenimahalle'den Kurban Bayramı için sağlık uyarısı

Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminin sağlık sorunlarına neden olduğunu hatırlatan Kargın, vatandaşları bayramda sağlıklı beslenmeleri konusunda uyardı.

Etler mutlaka 1 gün dinlendirilmeli

Kargın, dinlenmemiş et tüketiminin sindirimi zorlaştırdığını söyleyerek, kurban etinin mutlaka 1 gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Etlerin kesildikten sonra hemen tüketilmesinin yanlış olduğuna değinen Dr. Kargın, “Etin 1 gün dinlendirilmesi en uygun olan yöntemdir. Çünkü hayvan ilk kesildiğinde eti serttir. Taze eti de sindirmek zordur. Bu da çeşitli sağlık sorunlarına, özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca kurbanlık hayvan mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmelidir ve kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir” dedi.

“Aşırı et tüketiminden kaçının”

Kurban Bayramı'nda özenle hazırlanmış sofraların iştahları kabarttığını da hatırlatan Kargın, “Alınması gerekenden daha fazla doymuş yağ, kolesterol ve protein, kalp damar hastaları, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk oluşturur. Hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri fazla olduğundan tüketim miktarlarına dikkat edilmesi gereklidir. Aksi takdirde hastalıklar kaçınılmazdır. Bu yüzden kurban etini tüketirken, et tüketimiyle birlikte sebze tüketiminin de artırılması gerekir. Günde en az 3-3,5 litre su tüketimi de önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Sütlü tatlılar tercih edin”

Bayramların vazgeçilmezi tatlılar konusunda da vatandaşa uyarılarda bulunan Kargın, “Şerbetli tatlılar ve çikolataların yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir” dedi.