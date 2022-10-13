Yenimahalle'den pazar yerlerine çevreci dokunuş

Pazar yerlerini kış mevsimi öncesinde kapalı hale getirmeyi planlayan Yenimahalle Belediyesi, bunun yanında pazar alanlarının üzerine yenilenebilir enerji kullanımı için güneş enerji santralleri kuruyor.

Yenimahalle Belediyesi, pazar yerlerini çevreci ve enerji dostu alanlar haline getirmek için kolları sıvadı. Enerji tasarrufuna büyük katkı sunmayı hedefleyen belediye, mevcutta üzeri açık olan Kardelen, Ergazi, İnönü ve Kentkoop Mahallesi pazar yerlerinin üzerini kapatarak fotovoltaik güneş enerji panelleri yerleştirecek. Hazırlanan proje ile Batı Sitesi Mahallesi pazar yeri ile birlikte toplamda 26 bin 394 metrekare alana enerji paneli yerleştirilerek, şebeke bağlantılı elektrik enerjisi üretimi yapılacak.

“Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenimahalle'de tasarruf konusuna büyük önem veriyoruz. Ülke olarak enerji sarfiyatını azaltmak ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye geçişi başlatmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar kamu kaynaklarını özenle kullandık. Şimdi de beş mahallemizde açık olan pazar alanlarının üzerini kapatacağız. Bu alanlara güneş enerjisi panellerini konumlandırarak kendi elektriğimizi üretecek ve belediye bütçesine çok ciddi bir katkı sağlayacağız. Ürettiğimiz elektrikle belediyemizin tüm tesislerinin ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz” dedi.