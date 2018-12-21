Yenimahalleli Ayşe teyze 41 yıl sonra ilk kez makyaj yaptı

Yenimahalle Belediyesi, ünlü güzellik uzmanı Bahar Babacan ve saç tasarımcısı Metin Kaya'yı “2019 Makyaj ve Saç Trendleri” adlı seminerde vatandaşlar ve YENİMEK kursiyerleri ile buluşturdu. 41'inci evlilik yıl dönümü olduğunu belirten YENİMEK kursiyeri Ayşe Uzun da 41 yıl sonra ilk kez seminerde makyaj yaptı.

YENİMEK Ergazi Kurs Merkezi'nde gerçekleşen seminere yoğun katılım gösteren kadınlar, güzelliğe dair merak ettikleri tüm soruları sorma imkanı buldu. Cilt güzelliği konusunda kadınlara tavsiyeler veren Bahar Babacan, “Bizler sadece olanı hareketlendirip güzelleştirebiliriz. Doğal, yüz hatlarına, cilt rengine ve yüz tipine uygun kalıcı makyaj uygulamaları, makyaj ve kaşları tercih etmelisiniz. Bunun için de tabii işin uzmanına gitmelisiniz ki sonradan can sıkıcı sonuçlarla karşılaşmayın. 2019'da kalın ve alınmamış dağınık kaşlar moda. Kaşlarınız çıkmıyorsa kaşlarınıza teramisin, sarımsak, badem yağı sürebilirsiniz. Saça uygulanan boyayı da asla kaşınıza uygulamayın, uygulatmayın. Kaş kılları çok hassastır” dedi.

Bahar Babacan, 41'inci evlilik yıl dönümü olduğunu öğrendiği YENİMEK kursiyeri Ayşe Uzun'a (58) makyaj yaptı. 41 yıl önce gerçekleşen düğünü hariç hiç makyaj yapmadığını söyleyen Ayşe teyze, “Bugün evlilik yıl dönümüm ve 41 yıl sonra ilk kez makyaj yapmış oldum. Garip bir duygu. Aynaya bakınca kendimi çok değişmiş gördüm. Eve gittiğimde eşim çok şaşıracak. Teşekkür ederim” diye konuştu.

Maniler okuyarak katılımcılara uzun evliliğin sırrını da açıklayan Ayşe teyze, “Sevgi ve saygı evliliğin olmazsa olmazı. Eşimi çok seviyorum. Dünyaya bir daha gelsem onunla evlenirim” dedi.