Yenimahalleli çocuklara doyasıya bayram

Yenimahalle Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'dan gelen 8 liseli gencin yazdığı farklı temalardaki hikâyeler miniklerle birlikte okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gün boyu ilçenin farklı noktalarında programlar düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde de minikleri ağırladı. Kutlamalar çerçevesinde İstanbul'dan gelen 8 liseli genç, Yenimahalle Fatih İlkokulu 2'inci sınıf öğrencileriyle müzede bir araya geldi. Gençlerin yazdığı farklı temalardaki hikâyelerin okunduğu programda, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar da çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Çiçeği burnunda yazarlar hikayelerini okudu

Aralarında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın torunu Fethi Can Yaşar'ın da bulunduğu 8 lise öğrencisi, kendi yazdıkları hikayeleri öğrencilere okudu. 2C ve 2D sınıfından toplam 45 öğrencinin katıldığı kitap okuma etkinliğinde genç yazarların kaleminden çıkan toplumsal cinsiyet, engellilere hoşgörü, etkili iletişim, teknolojinin kullanımı, çevre bilinci ve dengeli beslenme temalı 8 ayrı hikaye yine onların sesinden öğrencilere aktarıldı. Karşılıklı söyleşilerin yapıldığı, şarkıların söylendiği, oyunların oynandığı etkinlikte çocuklara hikaye kitapları ve satranç takımından oluşan bayram hediyeleri verildi. Tüm çocukların doyasıya eğlendiği 23 Nisan programı Etkinlik Atölyesi'nde hep bir ağızdan söylenen 23 Nisan şarkısı ve pasta kesimi ile son buldu.

Programın ardından Başkan Yaşar'ı makamında ziyaret eden liseli gençler, böyle bir organizasyona dahil olmaktan duydukları heyecanı paylaşarak, Başkan Yaşar'a teşekkür ettiler.