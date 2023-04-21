Yenimahalleli çocuklara müzede keyifli saatler

Bugüne kadar 96 bin 181 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Çocuk Müzesi'nde çocukların boş zamanlarında da öğrenmesine ve eğlenmesine yönelik etkinlikler yapılmaya devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel ücretsiz etkinlikleriyle minik misafirlerini ağırlayan müze çocuklardan yoğun ilgi gördü. 17-18-19 Nisan tarihlerinde özel yapılan programlarda; Arkeoloji ve Uygarlık, Planetaryum ve Uzay Merkezi, Veterinerlik ve Sevgi, Bilim ve Galeri, Atatürk ve Cumhuriyet, Entomoloji ve Birlik alanlarında eğitimler verilirken, Masal Atölyesi'nde Ramazan ayına özel geleneksel Hacivat ve Karagöz Perde Oyunu çocuklarla buluştu.

Başkan Yaşar'a teşekkür

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'ne ziyarete gelen çocukların ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okundu. Alanlarda eğitimlerini ve gezilerini tamamlayan çocuklar müzeden ayrılmak istemezken, aileleri, “Çocuklarımız için çok verimli bir aktivite oldu. Öğrenmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Bu güzel etkinliği bizler için hazırlayan müze personeline ayrı, böylesine güzel ve özel bir müzeyi hizmete sunan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar'a ayrı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.