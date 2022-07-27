Yenimahalleli gençlere YKS tercih desteği

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan gençlere üniversite tercihlerinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Yıl boyunca Yenimahalleli gençlere eğitim desteğini sürdüren destek eğitim merkezleri, YKS puanıyla üniversite tercihi yapacak gençleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyor. YKS'ye 400'e yakın öğrenciyi hazırlayan destek eğitim merkezlerinde sınav sonrasında tercih heyecanı yaşayan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti devam ediyor. 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler Karşıyaka ve Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezlerine gelerek tercih desteğinden faydalanabilecekler.

“Hem istihdam hem kaliteli eğitim”

Destek eğitim merkezlerinin sınavlara hazırlanan gençler için yoğun emek harcadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde gençlerin ve çocukların donanımlı olarak yetişmesi, iyi üniversiteleri kazanabilmesi için destek eğitim merkezlerini kurduk. Bu merkezler sayesinde hem genç öğretmenlerimize istihdam sağlıyor hem de durumu olmayan ailelerin çocukları için kaliteli eğitim fırsatı sunuyoruz. Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyorum. Sınavda başarılı olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.