Yenimahalleli kadın hentbolcular fark attı

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) salonunda oynanan karşılaşmada Yenimahalle Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı müsabakada Yenimahalle'nin altın kanatları sahadan 42-26 galip ayrıldı. Bilgenur (8 gol), Beyza(7), Nurceren(5) ve Edanur(5) ile adeta rakibini bozguna uğratan Yenimahalle, lig de devre arasına moralli girdi.

Maçın ilk yarısında düğüm çözüldü

Zeynep Cebenay ve Tuğba Kılıçarslan hakem ikilisinin yönettiği mücadeleye Fatma, Nurceren, Andrea, Beyza, Julııa, Valerııa, Ceylan yedisiyle sahaya çıkan Yenimahalle, bulduğu pozisyonların hepsini değerlendirerek düğümü ilk yarıda çözdü. Çekişmeli bir mücadelenin yaşandığı ilk devrede Nurceren ve Beyza'nın üst üste attığı gollerle taraftarını sevindiren altın kanatlar, devreyi 20-12 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında farkının kapanması için mücadele eden Osmangazi Belediyespor oyuncuları, Yenimahalle'nin yaptığı etkili savunma sonucunda başarıya ulaşamadı. Bilgenur'un üst üste takımına kazandırdığı gollerle ikinci devreye başlayan Yenimahalle Belediyesi, devre boyunca gösterdiği büyük mücadele ile farkın kapanmasına izin vermedi ve sahadan 42-26 galip ayrılarak 2 puanı kazanan taraf oldu. Yenimahalle, alınan galibiyetin sonucunda ligin ilk yarısını 4'üncü sırada tamamladı.