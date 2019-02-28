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Yenimahalleli kadın hentbolcular Türkiye Kupası'na koşuyor

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aksaray Belediyespor’u 36-24 yenen Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A Takımı, gözünü 16 Mart’ta Aksaray’da oynanacak rövanş maçına çevirdi.

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aksaray Belediyespor'u 36-24 yenen Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A Takımı, gözünü 16 Mart'ta Aksaray'da oynanacak rövanş maçına çevirdi.


Yenimahalle'nin kadın hentbolcuları Türkiye Kupası için kıyasıya mücadele ediyor. Son 8 turuna gelene kadar ligin köklü ekiplerine diz çöktüren Yenimahalle Belediyesi, ilk maçta iyi bir skor alarak yarı finale göz kırptı. Çeyrek final ilk maçında hücumda ve savunmada iyi bir performans göstererek gülen taraf olmayı başaran mavi-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı Yenimahalle'ye getirmeye kararlı.


Maça Juliia, Anastasia, Ceren, Andrea, Ceylan, Beyza ve İsabelle yedilisiyle başlayan Yenimahalle Belediyesi, Ankara'da yapılan müsabakada maçın başından sonuna kadar rakibine göz açtırmadı. Aksaray'a 12 puan fark atan Mavi-Beyazlı ekibin en skorer ismi de attığı 8 golle Beyza oldu. Başarılı oyuncuyu 6'şar golle Andrea Beleska ve Ceylan, 5 golle Juliia, 4'er golle Anastasia ve Ceren, 3 golle de Bilge takip etti.

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