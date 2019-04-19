Yenimahalleli kursiyerlerden yıl sonu gösterisi

Yenimahalle Belediyesinin Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi'nde ücretsiz olarak müzik, resim ve Quiling (kağıt katlama sanatı) eğitimi alan öğrenciler yıl sonu gösterisi düzenledi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikler, Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda 200 öğrencinin el emeği göz nuru ürünlerinin vatandaşın beğenisine sunulduğu sergi ile başladı. Sergide resim ve Quiling kursuna giden öğrencilerin kurs merkezinde yaptıkları çalışmalar, Yenimahalleliler tarafından çok beğenildi.

Öğrencilere özgür olabilecekleri bir alan oluşturduklarını söyleyen Yenimahalle Belediyesi Resim Öğretmeni Merva Köprülü, “Çocuklarımızın özgüvenlerinin gelişmesi açısından ders içerisinde eğlenerek, dikkat oyunları oynayarak, bir yandan da resim yaparak daha mutlu ve özgür olabilecekleri bir alan oluşturduk” dedi.

Usta müzisyenlere taş çıkardılar

Serginin ardından Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda Mehmet Uygun Gençlik Merkezi'nin Gençlik Korosu ve Gençlik Orkestrası, yıl sonu dinletisi ile usta müzisyenlere taş çıkardı. Kursiyerler Koro Şefi Görkem Turan eşliğinde Türkçe ve yabancı parçalardan oluşan repertuarlarını icra ettiler. Şarkıları hem seslendiren hem de çalan öğrenciler, alkış yağmuruna tutuldu.