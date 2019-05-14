Yenimahalleli Nevzat Dede atık pillere savaş açtı

Duyarlı vatandaşlardan biri de Demetevler Mahallesi sakini ve Öz Elif Sitesi'nin 4'üncü blok yöneticisi Nevzat Laleli.

“Herkese örnek olmasını istiyorum”

73 yaşında olan Nevzat Dede, 1 ay önce Yenimahalle Belediyesi'nin atık pil projesinin olduğunu öğrendiğini ve o günden beri atık pillerin çöpe atılmaması konusunda yakınlarını ve komşularını uyardığını dile getirdi.

Kendisi de makine mühendisi olan Laleli, “Bloğumuzda 80 daire var. Ben makine mühendisiyim. Gördüm ki işe yaramayan pillerimizi hep çöpe atıyoruz. Bu piller çöplerde birikiyor. Yani geri dönüştürülemiyor, ayıklanamıyor. Ben bu pilleri bir araya getirelim dedim. İnşallah diğer yöneticiler ve komşularımız da bu tutumumuzu görür. Herkese örnek olmasını istiyorum” diye konuştu.

Laleli, konuşmasının ardından belediye yetkililerine atık pil kutusunu teslim ederek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.