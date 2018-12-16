Yenimahalleliler Mevlana'yı andı

Yenimahalle Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 745. yıldönümü dolayısıyla 'Şeb-i Arus' programı gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 745. yıldönümü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 'Şeb-i Arus' programı düzenledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mevlana'nın barış ve esenlik dini olan İslam'ı kirletenlere karşı yüzyıllar öncesinden cevap verdiğini belirterek, “İslam'ı şiddet dini olarak görenlere, İslam'ı çıkarlarına alet edenlere karşı en güzel cevap Hazreti Mevlana'nın 7 yüzyıl öncesinden söylediği sözler ve öğretileridir. Dinimizi öğrenmek isteyen Mevlana'yı okumalı ve dinlemelidir” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Mevlana barış ve hoşgörüyü öğütler

Başkan Yaşar, "Hz. Mevlânâ, 13. yüzyıldan günümüze, mana âleminden nurlar sunmuş ve her konuda bütün insanlığa büyük bir eğitmen ve öğretmen olmuştur. Ölümü son değil bir başlangıç olarak gören Mevlana, ömrü boyunca sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa aşktan, sevgiden ve hoşgörüden başka bir şey konuşmamıştır. Dünya işlerinden, dünya dertlerinden ölümü unutan biz fanilere, hakikat kandilini yakmış ve bu kandilin ışığından feyz almak isteyenlere hakikatleri sonsuz hoşgörüsüyle sunmuştur. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak. Ne mutlu ki Hazreti Mevlana bize nasip olmuştur. İslam'ı bugün Ortadoğu'da Müslüman kanı akıtan, kafa kesenler ile özdeş sananlarına karşı Mevlana'mız var. İslam'ı, yobazlık, gericilik, şiddet ve korku dini olarak sunmak isteyenlere karşı Mevlana ile savunma yapabiliyoruz. Hoşgörü, tüm sorunların bertaraf edilmesi için tüm halkların ihtiyaç duymaları gereken yegâne hissiyattır. Bu hissiyatı en iyi kavramış, anlatmış ve bu uğurda da ömrünü vakfetmiş olan Mevlana'yı anma geceleri yalnızca onu anmaya değil onu anlamaya hizmet etmelidir. Bu akşam semazenlerimizi izlerken, ilahileri, kasideleri dinlerken sadece görsel bir şöleni değil dünya hırslarının gelip geçici olduğuna, baki kalanın bu kubbede bir hoş seda bırakmak olduğuna, içimizi kemiren nefret, kin, hor görme gibi tüm kötü hasletlerin boş olduğuna dair de bir düşünce içinde olmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Dünya birincisi Hafız Ali Tel'den Kur'an tilaveti

Fazlı Çoban'ın sunuculuğunu yaptığı program, 2010 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya birincisi Hafız Ali Tel de Kur'an tilavetiyle başladı. Ayin-i şerif sema gösterisi ve Türk Tasavvuf Musiki Konseriyle devam eden programda, Hafız İsmail Coşar ve Hafız Bilal Demiryürek de okudukları kasidelerle Mevlana'yı yad etti. Unutulmaz gece, dualarla son buldu.

Program çıkışında vatandaşlara lokma dağıtan belediye ekipleri, vatandaşlara gecenin anısına tespih ve 'Allah' yazılı magnet hediye etti.