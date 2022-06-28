Yenimahalleliler “Yaza Merhaba” konserinde

Ankara Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda “Yaza Merhaba Konseri” ile Yenimahallelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaza Merhaba Konseri”nde alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Yenimahalle Kent Orkestrası sanatçıları Serdar Şimşek, Duygu Kutlu ve Tolga Kaya'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla yazın keyfini açık havada müzik eşliğinde çıkardı. Konserde şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Yenimahalleliler, cep telefonlarının ışıklarını açarak sanatçılara eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı.

Eğlencenin tavan yaptığı gecede, türkülerin yanı sıra oyun havaları ve halaylarla da coşan vatandaşlar stres attı.