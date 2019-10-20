Yenimahallelilere 'alzaymır' semineri

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen seminerde alzaymır hastalığıyla ilgili Yenimahallelileri bilgilendiren Dr. Halil Oser, hastalığın sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de hızla yayıldığına dikkat çekti.

“Hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor”

Hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini ancak hastalığa sebep olabilecek bazı durumların olduğunu aktaran Oser, “Uyku düzeni bozuklukları, yetersiz fiziksel aktivite, obezite, sigara ve alkol, şeker hastalığı, sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği, sosyal ve fiziksel yalnızlık hastalığın değiştirilebilir risk faktörlerindendir. Tabi geçmişe bağlı depresyon, damar hastalıkları, kolesterol, tansiyon yüksekliği, kalp krizi, ciddi yaralanmalar, APOE4 taşıyıcılığı ve düşük zihinsel faaliyet aktivitesi nedenler arasında olabiliyor” ifadelerini kullandı.

"Her unutkanlık 'alzaymır' değildir"

Alzaymır hastalığında kullanılan ilaçların tedaviye katkısı hakkında da bilgi veren Oser, “Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar alzaymırın olumsuz seyrini ancak 16-20 aya kadar uzatabilmektedir” ifadelerini kaydetti.

Her unutkanlığın alzaymır hastalığı olmadığının altını çizen Dr. Oser, “Yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Ancak her unutkanlıkta alzaymır değildir. Gençlerde görülen unutkanlığın altında sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği ruhsal sıkıntılar, depresyon ya da uyum bozukluğu yer alabilir. Bazı vitamin eksiklikleri B12 ve folat ve guatr bezi bozuklukları da unutkanlığa neden olabilir. Çok çalışan kişilerde de unutkanlık şikayetine sık rastlanmaktadır” aktarımında bulundu.