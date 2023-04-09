Yenimahalle'nin 2022 yılı faaliyet raporu onaylandı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, üç dönemdir yaptıkları çalışmalarla Yenimahalle'nin geleceğini planladıklarını belirterek, “2009 yılından itibaren kamu kaynaklarını kılı kırk yararak kullanarak bugünü kurtarmayı değil Yenimahalle'nin geleceğine yön vermeye yönelik çalıştık. Bugün sokaklarda başımız dik dolaşabiliyorsak, halkın sevgisini kazandıysak bu çalışmalarımızın sonucudur” dedi.

Yenimahalle Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu, Nisan ayı olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Eşitlikçi, şeffaf, erişilebilir, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sunduğumuz ilçemizde, gecemizi gündüzümüze katarak yürüttüğümüz özverili çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Var gücümüzle çalıştık

Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Yaşar, “Dün olduğu gibi bugün de denk bütçeden ve mali disiplinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz ve kamu kaynaklarını doğru, verimli, tasarruf anlayışı içerisinde kullanmaya, yararlı ve kalıcı yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Yenimahalleli vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalıştık. Bugün başımız dik yürüyebiliyorsak verdiğimiz sözleri tuttuğumuz içindir. Aynı kararlılıkla çalışamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesi

Yenimahalle'nin Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesi olduğuna da değinen Yaşar, ”Her geçen gün büyüyen, gelişen ve herkesin huzurla yaşadığı Yenimahalle'miz; gelinen noktada kentleşme, yeşil alan, güvenli yaşam, ticaret ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla ilçe belediyeleri arasında ilk sıralarda olmayı başarmıştır. Belediyecilik sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak değildir. Kültürü, sanatı, sporu, eğitimi, sağlığı her şeyi ile örnek bir kent oluşturmaktır. Bizler hep birlikte bunu başardık. Meclis üyelerimize, bürokratlarımıza ve tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.