Yenimahalle'nin engelsiz kulaçları şov yaptı

Yenimahalle Belediyesi tarafından Engelliler Günü için üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Engelliler Arası Yüzme Yarışması'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Yenimahalle Belediyesi'nin 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği ‘Geleneksel Engelliler Arası Yüzme Yarışması'nın 3'üncüsü Hacı Sabancı Yüzme Havuzu'nda düzenlendi.

Engelsiz yaşama destek vermek amacıyla yapılan müsabakalarda; Görme, işitme, bedensel, mental, down sendromlu ve otizmli olmak üzere tüm engelli gruplarından gençlerin ve çocukların oluşturduğu 50 amatör ve profesyonel engelli yüzücü, 25 metre serbest yüzme yarışında kıyasıya rekabet etti. Müsabaka alanına Türk bayrağıyla gelerek havuzun etrafında tur atan engel tanımayan sporcular, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gruplar halinde yarış için yerlerini aldı. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler ve sporcuların aileleri de yarış esnasında alkışlar ve tezahüratlarla özel yüzücülere büyük destek verdi.

Madalyalar sahiplerini buldu

Yarışmadaki performanslarıyla seyircilerden yoğun alkış alan sporcuların tümü madalya kazandı. Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarların da katıldığı törende, ödüllerini ve kupalarını Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal'dan alan sporcular büyük heyecan yaşadı. Hazırlanan projelerle Yenimahalle Belediyesi'nin engelsiz yaşama tam destek verdiğini belirten Kartal “Biliyor ve inanıyoruz ki insan isterse yenemeyeceği hiçbir güçlük, başaramayacağı hiçbir hedef yok. Buradaki çocuklarımız da bunun en güzel örneklerinden. Hepsini kutluyorum. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak tüm engel gruplarına destek olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Yarışma sonrasında engelleri ortadan kaldıran sporcular, kazandıkları madalyalar ve kupalar eşliğinde aileleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.