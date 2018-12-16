Yenimahalle'nin kadınları işbaşında

Yenimahalleli kadınların bir araya gelerek el emeği ürünlerini satabilecekleri 'Günebakanlar Kadın Kooperatifi' Batıkent'te açıldı.

Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal da katıldı.

Kooperatifin açılış kurdelesini kesen Başkan Yaşar, kooperatifçiliğin üreten ile tüketenleri koruyan bir model olduğuna dikkat çekerek, “Kadın kooperatiflerinin kadınların kendileri için kalıcı hizmetler yaratabilmeleri, önceliklerini ve ihtiyaçlarını gündeme getirebilmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada el emeği göz nuru ürünlerinizi satabileceksiniz. Üreteceksiniz, ürettikçe de kazanacaksınız. Hem kendinizi geliştirecek hem de aile bütçenize katkı sağlayacaksınız. Kadınlar hangi işe el atarsa başarılı olur. Biz de Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarında (YENİMEK) bunu gerçekleştiriyoruz. Orada kadınlarımız meslek öğreniyor. Bir kadın için ekonomik özgürlüğünün olması çok güzel bir şey. Bugün sizlerle böyle anlamlı bir açılışta bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Günebakanlar Kadın Kooperatifi kurucu üyesi Sıla Soyaslan da Başkan Yaşar'ın kadınların yanında olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Soyaslan, “Bir hayal kurduk, yapabileceğimize inandık, çok emek verdik. Gecemizi gündüzümüze katarak hayalimizi gerçekleşirdik. Bugün burada kadınların beraber üretim yapacağı, sosyalleşebileceği, istedikleri gibi eğlenebilecekleri bir yer yarattık. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Açılış sonunda Soyaslani Başkan Yaşar'a kadınların kendi elleriyle yaptıkların ürünlerin olduğu bir sepet hediye etti.