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Yenimahalle'nin midi kızları Türkiye Şampiyonası'nda

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’nin midi kızlarını makamında ağırladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle'nin midi kızlarını makamında ağırladı. Genç sporcuları tek tek tebrik eden Yaşar, spora yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.


Geçtiğimiz aylarda Ankara Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında 2'inci olan Şentepe Anadolu Lisesi Ada Gençlik Spor Kulübünün genç sporcuları, Kulüp Başkanı Erkan Cilvez ve antrenörleri Merdan Özkeçeli ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. 13-20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Başkent'i ve Yenimahalle'yi temsil edecek sporcular, mutluluklarını Başkan Yaşar'la paylaştı.


Gençlerin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesinin spora ve sporcuya desteği artarak devam edecek. Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle ilçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. İlçemizde 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi var. Salon sporlarının yapılabileceği, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir arenayı da geçtiğimiz günlerde halkımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız da istifade ediyor. Biz elimizden geleni yapıyor, karşılığını da alıyoruz. Amatör sporlara yapılan yatırımların karşılığında böyle güzel sonuçlar görmek bizleri mutlu ediyor. Teknik kadro ve sporcuları kutluyorum” diye konuştu.

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