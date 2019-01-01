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Yenimahalle'nin 'Milli Sevda'sı

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu ve Türkiye Görme Engelliler Kadın GoalBall A Milli Takımı oyuncusu Sevda Altunoluk, 2018’in ’en skorer oyuncusu’ seçildi.

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu ve Türkiye Görme Engelliler Kadın GoalBall A Milli Takımı oyuncusu Sevda Altunoluk, 2018'in 'en skorer oyuncusu' seçildi.


İsveç'in Malmö kentinde 3-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda 46 gole imza atarak dünyanın en iyi sporcuları arasında yer alan Sevda Altunoluk, başarısıyla en skorer oyuncu unvanını aldı.



“Sevda Türkiye'nin gururu oldu”


Daha öncede Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirilen 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 36 gol atarak 'gol kraliçesi' olan Altunoluk, bu kez de 2018'in en skorer oyuncusu olarak başarısını taçlandırmış oldu.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da başarısından dolayı milli sporcuyu tebrik etti. Başkan Yaşar, "2018'in en skorer oyuncusu seçilen sporcumuz Sevda Altunoluk'u tebrik ediyorum. Sevda, Türkiye'nin gururu oldu. Kadın sporcularımızın başarısı göğsümüzü kabartıyor. Yenimahalle'de spora çok önem veriyoruz. Sporcularımız da en iyi şekilde bizleri temsil ediyor. Hepsini gönülden kucaklıyorum" dedi.

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