Yenimahalle'nin minikleri erozyona karşı

Yenimahalle Belediyesi Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim alan minikler Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile birlikte meşe palamudu tüplemesi yaptı.

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler çeşitli gün ve haftalarda yapılan etkinliklerle bilinçleniyor. Son olarak Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde TEMA Vakfı ile ortak bir çalışma yapıldı. TEMA Vakfı Ergenekon Mahallesi Sorumlusu Sebahat Bayram tarafından düzenlenen eğitim programında minik öğrenciler hem bilinçlendi hem de saksılara meşe palamudu tüplemesi yaptı.

Palamutlar yazın toprakla buluşacak

Yapılan etkinlikte TEMA eğitimcileri tarafından minik öğrencilere eğitim verildi. Erozyon ve doğa hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra, meşe palamudunun fidan haline gelmesi için meşe palamudu tüplemesi çalışması yaptı. Meşe palamudunu fidan haline getirmek için saksıya eken çocuklar, palamudun nasıl sulayacaklarını bakımını nasıl yapacakları konusunda bilgi edindi. Minik öğrenciler kış sonunda fidanları toprakla buluşturacak.

Doğayı seven bireyler yetiştiriyoruz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Doğayı seven, çevresiyle barışık bireyler yetiştiriyoruz. Bu kapsamda kreşlerimizde bazı konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz” dedi. Yaşar, “TEMA Vakfı tarafından yapılan çalışmayla çocuklarımızın elleri hem toprağa değdi hem de ağaçlandırmanın ve çevreyi korumanın önemini anladılar” diye konuştu.