Yenimahalle'nin minikleri yıl sonu heyecanı yaşadı

Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Anaokullarından mezuniyet sevinci yaşayan minik öğrenciler, danslar, şiirler ve sergiledikleri birbirinden güzel oyunlarla ailelerine ve izleyicilere keyifli anlar yaşatarak, usta sanatçılara taş çıkarttı. Sahnede sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not alan Yenimahalleli minikler, Türkiye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı gösterilerle büyük alkış topladı. Batıkent Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin sergilediği davul şov ile başlayan gösterinin ardından ailelerin de gösterilere ortak olduğu vals, rockandroll, salsa gibi birçok dans performansının yanında halk dansları ve Ankara oyun havası ile salondakiler coşku dolu dakikalar yaşadı.

“Yenimahalle'de eğitime büyük destek veriyoruz”

Etkinliğin sonunda düzenlenen kep atma töreninde Yenimahalleli çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Yenimahalle Belediyesi olarak anaokulu seviyesinden üniversiteye hazırlık sürecine kadar bütün eğitim dönemlerinde ailelere destek oluyoruz. İlçenin dört bir yanına açılan anaokulları, etüd merkezleri ve kurs merkezleri ile Yenimahalleli gençlerin ve çocukların çağdaş eğitim seviyesinde öğrenim görebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kartal, “Kurtuluş Savaşı boyunca büyük bedeller ödeyen ülkemizin tarihinde 23 Nisan tarihi büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için çocuklarımızın eğitilmesini ve çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesini bizlere vasiyet etmiştir. Onun bize emanet ettiği bu aydınlık yolda yürüyor, eğitime büyük destek veriyoruz. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi projesi ile eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.