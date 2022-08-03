Yenimahalle'nin park sayısı 465'e çıkıyor

Yapımı süren 4 yeni park ile Yenimahalle'de park sayısı 465'e çıkacak.

Yenimahalle Belediyesi, Ata, Mehmet Akif Ersoy, Yenibatı ve Pamuklar mahallelerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı süren 4 yeni park ile Yenimahalle'deki park sayısını 465'e çıkaracak. Ata Mahallesi'ne yapılan parkta 110 metrekare egzersiz alanı, 490 metrekare çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ve

3 bin metrekare yeşil alan; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yapılan parkta da basketbol sahası, 270 metre koşu yolu, 275 metrekare çocuk oyun alanı, 87 metrekare egzersiz alanı ve 2 bin 400 metrekare yeşil alan bulunuyor. Yeni Batı Mahallesi'ne kazandırılan parkta ise basketbol sahası, 216 metrekare çocuk oyun alanı, 340 metre koşu yolu, dinlenme alanları ve 4 bin 800 metrekare yeşil alan bulunurken, Pamuklar Mahallesi'ndeki parkta 200 metrekare çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ile 3 bin 270 metrekare yeşil alan bulunuyor.

"İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırıyoruz"

Park yapım çalışmalarını denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırıyoruz. Çalışmaların hızla sürdüğü dört yeni parkımızı da en yakın sürede tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinin parklarda hoş vakit geçirdiğini söyleyen Başkan Yaşar, “Yurttaşlarımız parklarda aileleriyle, komşularıyla, arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçiriyor. Biz de bundan mutluluk duyuyor ve parklarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Yenimahalleliler sokağa çıksın, evlerine kapanmasın, parklarımızda oturma alanlarıyla, egzersiz aletleriyle güzel vakit geçirsin istiyoruz” dedi.