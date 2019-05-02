Yenimahalle'ye 100 bin ton asfalt

Geçtiğimiz sene bölgeye toplamda 85 bin 106 ton asfalt dökerek hedefini yüzde yüzün üzerinde gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, bu yıl asfalt hedefini de 100 bin ton olarak açıkladı. Yenimahalle'nin hemen her sokağında bakım, onarım çalışmaları yapılırken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 8 bordür-tretuvar ekibi, 4 yol ekibi, 2 malzemeli bakım ekibi, 4 asfalt ekibi ve 260 kişilik personel, bozulan, hasara uğrayan yol, kaldırım, bordür ve tretuvarlar için de seferber oldu. Yenimahalle Belediyesi, bu yıl 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 150 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefine doğru da hızla ilerliyor.

"Yenimahalle yaza bomba gibi girecek"

İlçe genelinde alt yapı hizmetlerinin hava şartları elverdiği sürece kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle yaza bomba gibi girecek. Bir yandan yeni tesis projelerimiz, diğer yandan asfalt, kaldırım, yol açımı çalışmalarımız, öte yandan yeni park yapımlarımız aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz yaz ayları geldiğinde yollarımızda, kaldırımlarımızda sorun yaşamayacak, pırıl pırıl parklarımızda ve sosyal tesislerimizde güzel havanın tadını çıkaracak” dedi.