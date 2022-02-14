Yenimahalle'ye 500 hayvan kapasiteli barınak

Yenimahalle Belediyesince Yakacık'ta 19 bin metrekare arazi içerisinde inşaat çalışmalarına başlanan yeni Açık ve Kapalı Hayvan Barınağı, 500 canlıya ev sahipliği yapacak.

Yenimahalle Belediyesince Yakacık'ta 19 bin metrekare arazi içerisinde inşaat çalışmalarına başlanan yeni Açık ve Kapalı Hayvan Barınağı, 500 canlıya ev sahipliği yapacak. Macunköy'de mevcut bulunan 90 hayvan kapasiteli barınak ise yeni projenin tamamlanmasıyla birlikte kapatılarak yeni yerine taşınacak.

Yeni yılda açılması planlanıyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve Erhan Aras ile birlikte yeni barınak çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. 2023 başında açılması planlanan barınakta, ameliyathane ve idari binanın yanı sıra hayvanların enerjilerini boşaltabilecekleri park ve sahiplendirme alanı da bulunacak.

“İşletmelerin artan yemeklerini sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlarımıza ulaştırıyoruz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yeni barınakta kapasitemizi arttırarak, sokakta yaşayan patili dostlarımıza daha fazla yer açıyoruz. Özellikle kış aylarında can dostlarımız barınak ve mama sıkıntısı çekiyor. Biz Macunköy'de bulunan barınağımızda başlattığımız proje ile ilçemizde restoran, lokanta türü işletmelerin artan yemeklerini sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

“Kapılarımızın önüne mama ve su koyalım”

İlçe sakinlerinden de kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokaktaki kediler ve köpekler için kapılarının önüne mama ve su bırakmasını isteyen Yaşar, “Yenimahalleliler sokak hayvanlarına karşı çok duyarlılar. Özellikle kış aylarında hayvanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Bunun için sokaktaki canlarımızı unutmayalım kapılarımızın önüne mama ve su koyalım” diye konuştu.

“Hizmet birimimizdeki sahipsiz kedi ve köpekler vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak sahiplendirilmektedir”

Barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine de dikkat çeken Başkan Fethi Yaşar, “Hizmet birimimizdeki sahipsiz kedi ve köpekler vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak sahiplendirilmektedir. Buradan vatandaşlarımız kendilerine bir can dostu alabilirler. Hayvan satın almaktansa sahipsiz bir hayvana sahip çıkmak daha doğru olur” dedi.