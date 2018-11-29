Yenimahalle'ye “Çevre Yatırımları Ödülü”

Su ve Çevre Ödülleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su ve Teknoloji Derneği'nin (SYTEK) işbirliğiyle Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Su ve çevre alanlarında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve büyükşehir belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ile sular idarelerinin ayrı kategorilerde yarıştığı ödül töreninde; Yenimahalle Belediyesi “Çevre Yatırımları Ödülü”ne layık görüldü.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, suyun hayati bir önem taşıdığını bilen ve çevreye yaptığı yatırımlarla ödül almaya layık görülen tüm belediye başkanlarını tebrik etti.

"Çevre dostu bir belediyeyiz"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar adına,ödülü SUTEK Başkan Yardımcısı Murat Kalır'ın elinden alan Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu “Yerel yönetimler hizmet ettikleri şehrin sosyal ve çevresel düzenine katkı sağlamak için çevre politikaları geliştirmeli ve bunları hayata geçirmelidir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması, çevrenin kalitelileşmesi ve doğal kaynakların korunması düzenli çevre politikalarının geliştirilmesiyle mümkündür. Su ve çevre sorunu, yaşadığımız kentte insanlarımızın sorunu olarak doğrudan doğruya yerel yönetimleri de ilgilendirmektedir. Yenimahalle Belediyesi olarak bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla çalışmaktayız. Çalışmalarımızı gözlemleyen ve belediyemizi ödüle layık gören tüm ekibe teşekkür ediyorum. Onur duyduk” dedi.

SUTEK Başkanı Melih Furkan Yapalak da, “Su ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliğine ve gelişimine önem veren, insana, doğaya ve suya duyarlı çalışmalar gerçekleştiren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ödüller ile yerel yönetimler tarafından suyun verimli kullanılmasını, sağlıklı dağıtımını ve bu alanda farkındalık yaratılmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Örnek belediyeler ödül aldı

Törende; Büyükşehir Belediyeleri kategorisinde Erzurum ve Eskişehir Belediyeleri, İl Belediyeleri kategorisinde Yalova, Bayburt ve Kilis Belediyeleri, İlçe Belediyeleri Kategorisinde Yenimahalle, Yalova ve Kartepe Belediyeleri, Sular İdareleri kategorisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi ödüle layık görüldü.