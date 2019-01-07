YENİMEK Kurs Merkezleri hayata bağlıyor

Kimini meslek sahibi yapan kimini sosyal hayata yeniden bağlayan kurslar, hastalara şifa da oluyor. YENİMEK Avcılar Kurs Merkezinde eğitim gören İrem Buse Ezgi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığını, merkezde aldığı “Taş Bebek” kursu ile yendi.

Bilgisayar İşletmenliği, İngilizce, işaret dili, okuma yazma, bağlama, gitar, yağlı boya resim, iğne oyası, tel kırma gibi birçok alanda uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği Avcılar Kurs Merkezi'nden faydalanan 11 yaşındaki İrem Buse Ezgi, "Rahatsızlığım okulda aldığım dersler sırasında odaklanmama ve evde ders çalışırken konuları anlamama engel oluyordu. Mahallemizde açılan kurs merkezinde aldığım eğitimler ve etkinlikler hastalıktan kurtulmama yardımcı oldu. Kurs merkezinde eğitim veren öğretmenlerime ve büyüklerime teşekkür ediyorum” dedi.

Kızının tedavi süreci nedeniyle neşesini kaybettiğini belirten Anne Nuray Ezgi, “Kızım için ne yaparsam yapayım yüzü gülmüyordu. Hastalığından dolayı agresif bir yapısı vardı ve odaklanamama sorunu yaşıyordu. Bu durum derslerinde başarısız olmasına sebep oluyordu. Onlarca doktora götürdüm ve farklı tedavi çeşitleri denendi fakat etki göstermedi. Mahallemizde açılan kurs merkezine getirdikten sonra hayatımızda çok şey değişti. Çocuğum okulunda sınıf birincisi oldu. Aldığı eğitimler, bedensel ve ruhsal gelişiminde büyük katkı sağladı. Merkezde eğitim veren öğretmeni Pınar Hanım ona çok ilgi gösteriyor ve kızım onu çok seviyor” dedi.

“Başkan Yaşar'a teşekkür ediyorum”

YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi'nde verilen eğitimlerden çölyak hastası olan yeğeni Ömer Alp Özdemir'inde faydalandığını ifade eden Ezgi, "Taş Bebek, Bağlama, Resim ve Ahşap Boyama kurslarında eğitim alan Ezgi ve Ömer bu merkez sayesinde derslerinde başarılı oluyor, hastalığın etkilerini kolay atlatıyor. Bir anne olarak bana bu mutluluğu yaşattığı ve mahallemize kurs merkezini kazandırdığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çağdaş bir Türkiye için gençlerimize değer veriyoruz”

Yenimahalle'de vatandaşa sunulan hizmetlerde, öncelikli olarak ilçeye sağlayacağı faydayı ve katacağı değeri düşünerek çalışıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizin tüm mahallelerine kazandırdığımız YENİMEK Kurs Merkezleriyle gurur duyuyoruz. Yenimahalle'yi sokak sokak geziyorum. Vatandaşlarımızın bu merkezler hakkında verdiği olumlu tepkiler, yapılan çalışmaların ilçeye fayda sağladığını ve kurslarımızın ilçe sakinleri tarafından yoğun olarak kullanıldığını gösteriyor. Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle'de gençlerimizin donanımlı olarak yetişmesi ve onların mutlu olması için çalışıyoruz. Eğitimden sanata, kültürel etkinliklerden spor aktivitelerine kadar üretilen her projede gençlerimizi ön planda düşünerek hareket ediyoruz. Ülkemizin geleceği için yatırımlarımızı gençlerimize ve çocuklarımıza yapıyoruz. Çağdaş bir Türkiye'nin var olmasını istiyorsak, bugünün gençlerine değer vermeliyiz” dedi.