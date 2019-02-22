YENİMEK kursiyerlerinden kadın dayanışması

Yenimahalle Belediyesi YENİMEK Tepekule Kurs Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Yenimahalle Kadın Sığınma Evinde kalan şiddet mağduru kadın ve çocukların kullanması amacıyla 100'e yakın konfeksiyon ürünü hazırladı. Kursiyerler, geçtiğimiz yıl da 100 adet kaban dikerek Afrin bölgesindeki çocuklara göndermişti.

Yenimahalle Belediyesi, Tepekule Kurs Merkezi'nde Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında açılan giyim üretim ve hazır giyim kursunda eğitim gören kursiyerler, ürettikleri projeler ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Yenimahalle Belediyesi YENİMEK Tepekule Kurs Merkezi'nde, alanında uzman eğitmenler aracılığıyla eğitim gören 80'e yakın kursiyer, giyim ve hazır giyim ürünlerinin hazırlanmasını öğrenerek yüzlerce yeni konfeksiyon ürünü üretiyor. Kendi aileleri ve yakın çevrelerinin giyim ihtiyacını karşılayan kursiyerler, Yenimahalle Belediyesinin yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla ihtiyacı olan kadın ve çocukları da unutmuyor. Geçtiğimiz yıl, savaşın sebep olduğu sosyal yıkımın önüne geçmek ve çocukların yüzünü güldürerek soğuktan korunmalarını önlemek amacıyla 100 adet kaban diken ve Afrin bölgesindeki çocuklara gönderen YENİMEK Tepekule Kurs Merkezi kursiyerleri, bu yıl da Ankara Barosu ve Yenimahalle Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Yenimahalle Kadın Sığınma Evinde bulunan şiddet mağduru kadın ve çocukların kullanması amacıyla 100'e yakın konfeksiyon ürünü hazırladı. Üretilen konfeksiyon ürünleri sayesinde, Kadın Sığınma Evi misafirlerinin elbise, pantolon, şort, tulum, etek, ceket gibi tüm ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanacak.

“YENİMEK ilçeye değer kazandırıyor”

Ayrıca Barıştepe, Avcılar, Şentepe ve Tepekule YENİMEK Kurs Merkezlerinde giyim ve konfeksiyon ürünleri eğitimi alan kursiyerler, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı korumak için poşet kullanımının en aza indirgenmesi için hazırlanan projelere destek olarak, kendileri ve ilçe sakinlerinin kullanımı için bin 500 adet kumaş alışveriş çantası dikti. Farklı renklerde ve sağlam kumaşlar kullanılarak üretilen çantalar, çevrenin korunmasına ve atık üretiminin azaltılmasına fayda sağlayacak.

Gereksiz poşet kullanımını en aza indirgeyerek, Yenimahalle'de doğaya bırakılan atık miktarını azaltmak için hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "İlçe sakinlerinin boş vakitlerini, kişisel gelişimlerine ve ailelerine fayda sağlayacak aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacıyla açmış olduğumuz YENİMEK kurs merkezlerinin bu derece önemli projelere imza atması bizi mutlu ediyor. Kursiyerlerimiz ürettikleri ürünler sayesinde hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de zor durumda olan kadınlarımızın ve çocuklarımızın giysi, kıyafet ihtiyaçlarını gideriyor. Yenimahalle'de 10 yıldır ürettiğimiz projeler vatandaşa fayda sağlıyor. Kurs merkezlerimiz ilçemize değer katıyor. Yenimahalle'nin kaynakları vatandaşa dokunan projelerde hayat buluyor" dedi.