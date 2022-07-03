YENİMEK yıl sonu sergisi açıldı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptığı ürünler, Ankamall AVM'de görücüye çıktı.

YENİMEK kursiyerlerinin bir sene boyunca çalışarak ortaya çıkarttığı ürünler Ankamall AVM'de görücüye çıktı. Başkent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği “Maharetli Eller Sanat Şöleni” yılsonu sergisine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve belediye meclis üyeleri katıldı.

YENİMEK'ten 20 noktada 20 bin kursiyer faydalanıyor

YENİMEK kursiyerlerinin yaptığı ürünleri tek tek inceleyen Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın meslek edinmesini öncelik alarak 20 ayrı noktada hizmete açtığımız YENİMEK merkezlerinde 20 bine yakın kursiyerimiz 250 öğretmenimizden eğitim alıyor. Kurslarımıza katılarak yıl boyunca el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan, meslek edinen tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor" dedi.

Açılışın ardından tel kırma ve geleneksel el sanatları kursiyerleri, kendi diktikleri geri dönüşümle yapılan kıyafetleri giyerek mini bir defile yaptı. Defileyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, eski kumaşların yeni görüntüsünü çok beğendi.

Heykel, resim, tel kırma, takı tasarım, makine nakışı, mefruşat, rölyef, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, seramik gibi el emeği ürünlerden oluşan ve 3 gün süren YENİMEK yıl sonu sergisi Başkentlilerden de yoğun ilgi gördü.