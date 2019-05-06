YENİMEK'li 136 kadın kep attı

Yenimahalle Belediyesinin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma-yazma kurslarında 2'nci dönem eğitim öğretim yılı mezuniyet sevinci yaşandı. Kursu başarıyla tamamlayan 136 kadın Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde kep attı.

Kadınların hikayeleri göz doldurdu

4 yıldır düzenlenen törende kadınları bu yıl Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da yalnız bırakmadı.

Sinevizyon gösterisiyle başlayan mezuniyet töreninde, bazı kadınların okuma yazma öğrenme yolunda anlattıkları hikayeler göz doldurdu.

"YENİMEK ile bin 50 kadın okuryazar oldu"

Başarılı kadınların hikayelerini dinleyen Başkan Yaşar, "Bugün olduğu gibi okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza her sene eğitim vererek mezun ediyoruz. Şimdiye kadar açtığımız kurslarda bin 50 kadınımız okuryazar oldu. Bu büyük bir sayı. Kadın erkek eşittir diyemediğimiz müddetçe bu sorunlar hep olacaktır. Ama bunu hep birlikte aşacağız. Ülkemizde çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememiş az da olsa insanımız var. Biz de onlara Yenimahalle'de bir kapı açtık, onlara sahip çıktık. Göreve geldiğim günden bu yana eğitime harcadığım paraya hiç acımadım. Eğitimde, kültürde gelecek kuşakla daha iyi bir Yenimahalle bırakacağız" dedi.

En yaşlı kursiyer mezun oldu

Konuşmanın ardından Yaşar, 82 yaşında okuma yazmayı öğrenen en yaşlı kursiyer Saniye Kaderoğlu'na sertifikasını bizzat teslim etti.

Ailesinin okumasına izin vermediğini ve okula kaçarak gittiğini söyleyen Kaderoğlu, "Ailem okumama izin vermedi, çocukken okula kaçarak giderdim. Bir gün öğretmenim bana bağırdı. Ben de korktum, kaçtım ve bir daha okula gidemedim. Geçen sene oğlum beni kursa yazdırdı. Okuma yazmayı öğrendiğimde ilk okuduğum eşimin yazdığı kitaplar oldu. Yıllardır bunun hayaliyle yaşıyordum" diye konuştu.