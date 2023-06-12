YENİMEK'li çocuklar, Satranç Turnuvası'nda kıyasıya yarıştı

Kursu tamamlayan çocukların rekabet ettiği turnuvada, kış dönemi boyunca alanında uzman öğretmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak satranç eğitimi alan çocuklar, hünerlerini sergiledi. Turnuvaya katılan tüm çocuklara satranç takımı hediye eden belediye, ilk 3 ‘e giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Rakiplerini tek tek Şah Mat etti

Turnuvada finale kalmak için mücadele eden çocuklar, yaptıkları hamlelerle nefes kesti. Turnuvanın kazananı ise rakiplerini tek tek şah mat eden, Necmi Şahin İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mete Metin (7) olurken, 4'üncü sınıf öğrencisi Furkan Ali Polatlı 2'inciliği, 7'inci sınıf öğrencisi Kuzey Doğan ise 3'üncülüğü göğüsledi.

Kurs sayesinde satrançta kendimi geliştirdim

Kendinden yaşça büyükleri eleyerek satrançta rakip tanımayan 7 yaşındaki Mete Metin, satranç oynamayı çok sevdiğini dile getirerek, “Satranç, zeka ve strateji oyunlarından birisi ve benim bu oyuna çok merakım vardı. Yenimahalle Belediyesi'nin kursu sayesinde satrançta kendimi geliştirdim. Satranç oynamak bana zevk ve heyecan veriyor. Bugün şampiyon olduğum için çok mutluyum” dedi.