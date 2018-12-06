Yerel tatlar deniz ürünleriyle buluştu

Balık ürünlerinin yanı sıra farklı tatlarıyla Ters Köşe, Ankara'daki İncek Loft Alışveriş Caddesi'nde kapılarını açtı.

İncek'in en büyük projesi olarak hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft Alışveriş Caddesi'nde mağaza ve restoranlar hizmete girmeye devam ediyor. Bunların sonuncusu ise ‘Ters Köşe' isimli deniz ürünleri restoranı oldu.

Tanınan işletmeci Mehmet Tekmen'in özel danışmanlık verdiği ve menüsünü hazırladığı restoranın özel menüleri Türkiye'nin her bölgesinde bilinen yerel tatlar ile deniz ürünlerinin harmanlanmasından oluşuyor.

“Yeme-içme ritüelleri değişecek”

Restoranın ‘yeme - içme ritüellerini değiştireceğini' anlatan Mehmet Tekmen, “Ülkemize özgü köfte, börek, gözleme, lahmacun, tandır, ezme, kokoreç, mantı gibi sevilen tatları balık ve diğer deniz ürünleri ile hazırlayarak müşterilerimizi farklı lezzetlerle tanıştıracağız” dedi.

Restoranda farklı pişirme yöntemleri ile balığın, ahtapotun, kalamarın, karidesin, deniz tarağının, midyenin, istiridyenin lezzetlerini bambaşka boyutlara taşıyacaklarını kaydeden Tekmen, “Yeni serüvenimizde balığı, böceği, yumuşakçaları, kabukluları yeniden yorumlayarak farklı tatlar ve değişik lezzetler yaratmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni lezzetleri sevdirip denizden tüketimi artıracağız”

Tekmen, dünyada 30 kilogram, Avrupa'da ise 45 kilogram olan kişi başına düşen yıllık balık tüketiminin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye'de hala istenilen seviyelere çıkamadığına dikkat çekerken, “Hayata geçirdiğimiz farklı lezzetleri misafirlerimize sevdirip bir deniz ülkesi olmamıza rağmen hamsi dahil 9 kilogramlarda seyreden kişi başına düşen balık tüketimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.