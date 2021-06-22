'Yerelde Kadın Buluşmaları' Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Yerelde Kadın Buluşmaları' etkinliği 23 Haziran'da Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Yerelde Kadın Buluşmaları' etkinliği, Türkiye'de uyum sürecindeki yabancı uyruklu kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşam kültürü oluşturmasını amaçlıyor. Düzenlenecek etkinlik kapsamında her iki toplumdan kadınların birçok alanda bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek. Kadın sağlığı, şiddetin önlenmesi, ebeveyn tutumları gibi çeşitli konularda bilgilendirilmelerin de yapılması bekleniyor.