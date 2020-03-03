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Yerli tedarik ve işbirliği buluşmaları Türk Hava Yolları ile devam ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları” Türk Hava Yolları A.

O. ile devam ediyor.


O. ile devam ediyor. 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ile Ankara'da faaliyet gösteren ve üretim girdisi olarak önemli miktarda bilişim ve destek hizmetleri, malzeme, makine ve insan kaynağı satın alan veya ithal eden büyük şirketler ile kurumsal düzeyde iletişim geliştirilirken büyük şirketlere tedarik potansiyeli arz eden girişimciler ile şirketlerin irtibat kurmaları sağlanıyor.


Konuya ilişkin bilgi veren Ankara Kalkınma Ajansı yaptığı açıklamada, “ Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları; yerli üreticilerin üretim ve tedarik kapasitelerinin artırılması, endüstrinin talep ve ihtiyaçlarına yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümler sunulması amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen işbirliği platformudur. 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ile Ankara'da faaliyet gösteren ve üretim girdisi olarak önemli miktarda bilişim ve destek hizmetleri, malzeme, makine ve insan kaynağı satın alan veya ithal eden büyük şirketler ile kurumsal düzeyde iletişim geliştirilmekte; büyük şirketlere tedarik potansiyeli arz eden girişimcilerimizle şirketlerin irtibat kurmaları sağlanmaktadır” dedi.


Etkinliğin dünyada en çok ülkeye uçan havayolu firması ve bir dünya markası olan Türk Hava Yolları A.O. ile devam ettiği aktarılan açıklamada, “ Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmaları Türk Hava Yolları'nın alt birimleri ile ayrı ayrı gerçekleşecektir. İlk etkinlik dünyanın 126 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo ile başlayacaktır” denildi.


Türk Hava Yolları A.O. için Açık Tedarik Talepleri


ULD ( Unit Load Device-Kargo Yükleme Üniteleri) ve Kargo İzleme


Kalite, performans, verimlilik ve müşteri memnuniyeti için operasyonel süreçler hava kargo sektöründe büyük rol oynamaktadır. Müşteri memnuniyeti ve kaliteyi en üst seviyede sağlamanın yolu zamanında teslimat ile birlikte kargoları ve ULD'leri online ve anlık olarak takip edilebilen bir süreçten geçmektedir. Bu kapsamda hem ULD hem de kargoların depo ve apron hareketlerinin anlık olarak izlenebilmesi amaçlanmaktadır.


Kargo Ölçüm Problemi


Depo içerisinde manuel olarak yönetilen kargoların boyutlarının ölçülmesi sürecinin tamamen teknolojik bir çözüm ile daha az zamanda daha fazla kontrol gerçekleştirmesini sağlayarak operasyonel verimlilik ve hız amaçlanmaktadır.


Emniyet Regülasyonları


Kargoların hazırlık sürecinde ULD ‘lerde uçak içi emniyeti sağlamak amacı ile ağ ve naylon kullanılmaktadır. Ağların maliyeti, ağırlığı ve verimsizliği operasyonel ve ticari anlamda negatif bir etki oluşturmaktadır.


Aynı durum raflara yer verilen ve kargoların istiflendiği europaletlerde kullanılan bantlar için de geçerlidir. Herhangi bir sarf malzemeye (ağ veya bant) ihtiyaç duyulmadan süreci hızlandıracak ve operasyonel aksaklıkları önleyecek çözümler üretilmelidir.

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