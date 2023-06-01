Yerli üretim, yüzde yüz hibeli ata tohumu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Termal Üretim Tesisi'nde üretilen ata tohumlarının başvuru yapan kişilerin dışında yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara da verileceğini duyurdu.

Tarıma ve çiftçilere desteklerini sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Termal Üretim Tesisi'ndeki ata tohumu dağıtım programına katıldı. Başkan Oğuz, çiftçilere ve vatandaşlara ata tohumlarını bizzat kendi dağıttı. Fideleri dağıttıktan sonra serayı dolaşan Başkan Oğuz, yaptığı canlı yayında üretilen ata tohumlarının kayıt yaptıran 750 vatandaşa 2 viyol, kayıt dışı isteyenlere ise 1 viyol olmak üzere dağıtılacağını duyurdu. 2019 yılından bu yana bugün dağıtılan tohumlar ile birlikte toplam 7 milyon 500 bin tohumu vatandaşlar ile buluşturduklarını vurgulayan Başkan Oğuz, “Kahramankazan'ımızın yerli domates tohumlarından oluşan fidelerimizi şefkat ile bakma sözü veren her vatandaşımıza yüzde yüz hibeli bir şekilde veriyoruz. Tek şartımız bu tohumları çoğaltmanız ve bizlere geri getirmeniz. Ne diyoruz? Siz yeter ki üretin. Ata tohumlarını değerli topraklarımızda gelecek nesillere aktarmaya devam edelim” dedi.