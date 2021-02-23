Yerli ve milli 5G projesinin ilk fazı martta tamamlanacak

Projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi teknolojilerini üretme konusunda atılan kararlı adımların her geçen gün bir başka alanda meyvesini verdiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Artık dünya şunu çok iyi biliyor ki bundan yıllar önce ülkemize atfedilen ‘gelişmiş ülkelerin pazarı' olmak konumunu biz çoktan reddettik. Bugün insan, yük ve veri ulaştırmada önümüze koyduğumuz vizyonun en önemli bileşenlerinden biri kendi araçlarımızı, teknolojilerimizi, yazılımlarımızı üretmektir. İftiharla söyleyebilirim ki, günümüzde Bakanlığımızın sorumluluk alanında pek çok ulaştırma aracını ve çözümünü yüksek bir yerlilik oranıyla üretiyoruz. Dahası dünyaya ihraç ediyoruz. İnşallah her geçen gün ülkemizde ürettiğimiz teknolojilere bir yenisi eklenecek. Ülkemiz takip eden değil, takip edilen olacak. Devlet olarak açtığımız bu yolda tüm iş dünyamız, üniversitelerimiz, gençlerimiz bizimle birlikte yürüyerek Türkiye'yi layık olduğu geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.

"Beşinci dönemdeki yerli malı belgeli ürün yatırım tutarı 662 milyon liraya çıktı"

Türkiye'de veri ulaştırma alanının altyapısının kurulması ve mükemmel şekilde işleyişinin sağlanması konusunda hassas ve yoğun çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Düzenleyici ve denetleyici konumumuzun gereği olarak ülkemizin yararına olacak tüm adımları zamanında ve etkili bir şekilde atmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yerli teknolojik üretimin teşvik edilmesi de önceliklerimiz arasındadır. 2015 yılındaki 4.5G ihalesinde işletmecilere verdiğimiz yetki belgelerinde özellikle bir hususta çok titiz davrandık. Şebekeye ve haberleşme hizmetlerine ilişkin donanım ve yazılım yatırımlarının en az %10'unu, ürün ve sistem geliştirmek üzere kurulan KOBİ'lerimizden karşılamayı şart koştuk. Yine aynı yetkilendirmelerde ilk üç yılda kademeli olarak yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 45 oranlarında yerli malı belgeli ürünlere yönelmeyi de kayıt altına aldık. Ayrıca dörder yıllık periyotların sonunda yazılım ve donanım ürünlerinin yüzde 45'inin yerli malı olmasını istedik. 2015-2016 döneminde mobil işletmecilerin yerli malı belgeli donanım ve yazılım yatırımlarının toplam yatırım içindeki oranı ancak yüzde 0,98 idi. Bizce kabul edilemez bu sorun karşısında yetkili kurumlarımız, sektördeki arz ile talep birimlerini bir araya getirerek üretim eko sistemini harekete geçirdi. Nitekim bu çabamız ve çalışmalarımız meyvesini verdi. Dördüncü yatırım döneminde donanım ve yazılımdaki yerlilik oranı yüzde 23'leri geçti. Beşinci dönemdeki yerli malı belgeli ürün yatırım tutarı 662 milyon liraya çıktı. Yani, bir önceki döneme göre yüzde 44'lük bir yerlilik artışı kaydettik. 66 farklı üreticiden yaklaşık 153 farklı ürün temin edildi. Ancak önümüzdeki dönemde bu ürün çeşitliliğini daha da artıracağız. Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosistemini geliştirerek 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümeleşmesini (HTK) kurduk.”

"5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz, projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak"

Önlerinde çok önemli ve bir o kadar da güzel hedeflerin olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Haberleşme Teknolojileri Kümeleşmesi üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmecinin katılımı ile ülkemizin 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlar ile cevap vermeliyiz. Bu amaçla geliştirdiğimiz ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ni TÜBİTAK'ın da destekleriyle sürdürüyoruz. 5G altyapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ile operasyon yazılım ürünleri yerli ve milli imkânlarla geliştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurguladığı gibi 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan gurur duyuyoruz. Projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm fazları tamamladığımızda alnımızın akı ile 5G'ye geçeceğiz” dedi.

"5G teknolojilerinde iç ve dış pazarda ciddi potansiyel var"

Dünyada 2020-2025 döneminde operatörler tarafından mobil şebekelere yapılacak 1,1 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 80'inin 5G teknolojilerine yönelik olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Gördüğünüz gibi 5G teknolojilerinde iç ve dış pazarda ciddi potansiyel var. Bilişim teknolojilerindeki yerli ve milli ürünlerimizin marka ve patentlerinin alınması ve geliştirilmesiyle ülkemizin cari açığının kapatılmasında öncü sektör bilişim olacaktır. 5G projesinde önemli görevler üstlenen 10 firmamızın bir araya gelerek kurdukları Global Telekom ve Entegre Teknolojileri A.Ş. (GTENT), geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşma faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi ve iş birliği imkânlarının artırılmasında büyük görev üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bugünkü Yerli Üretim Koordinasyon Toplantımızda işletmelerimizin ihtiyacı olan ürünleri yerli olarak üretmek için arz-talep dengesini de gözetmeli, çalışmaları planlı bir şekilde hızlandırmalı ve somut adımlar atmalıyız” değerlendirmesinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Bunun milli kalkınma hamlemizin önemli bir parçası olduğunu unutmamalı, yerli üreticilerin ürünlerine ihalelerde öncelik tanıyarak, ödemelerde kolaylık sağlamalıyız. Ticari kaygıların ötesinde yerli ve milli üretimin kullanılması konusunda hassasiyet göstermeye yönelik çalışmaları hızlandırmalıyız. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yerli ve millî ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine ilişkin çalışmalarda bakanlığımızın Ar-Ge fonunun kullanılması konusunda desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Yerli ve milli ürünlerin 5G teknolojilerinde kullanılmasını takip eden süreçte uluslararası düzeyde markalaşma ve ihracat imkanları da doğacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Ar-Ge'ye önem veren, yeniliği yakalamaya çalışan, tasarlayan, çığır açan firmalar daha şimdiden sürecin kazananı olmaktadır'. Yerli ve milli dönüşüm süreçlerine katkılarınızdan dolayı şahsım ve bakanlığım adına sizleri kutluyor, çalışmalarınızda her zaman destekçiniz olduğumuzu yinelemek istiyorum” diye konuştu.