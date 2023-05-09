Yerli ve milli gurur Togg Pursaklar'da

Türkiye'nin yerli ve milli gururu "Gemlik" renklerindeki Togg T10X model otomobil Ankara Pursaklar halkının beğenisine sunuldu.

Pursaklar halkının beğenisine sunulan ilçe merkezinde Togg ile tur atan Başkan Ertuğrul Çetin, emsallerine göre daha estetik, daha donanımlı ve daha kaliteli olan yerli otomobil aracını çok beğendiğini ifade etti.

‘‘Tekerine taş değmesin''

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u yakından inceleme fırsatı bulduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yerli ve milli gururumuz TOGG'un ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim. Tekerine taş değmesin'' dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Meydanında yoğun ilgiyle karşılaşan yerli ve milli otomobili inceleyerek, çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çektirdi.